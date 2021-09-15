На Ямале уже более 500 человек, переболевшие COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале сотрудники больниц начали обзванивать пациентов, переболевших коронавирусом, чтобы пригласить их на углубленную диспансеризацию.

В первую очередь обследование предлагают пройти тем, кто перенес болезнь в средней и тяжелой форме. Если по результатам обследования у пациента будет выявлено хроническое заболевание или риск его возникновения, ему назначат лечение и медицинскую реабилитацию.

- Изучение постковидного синдрома показало, что люди, переболевшие коронавирусом, имеют симптомы, которые в дальнейшем могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. К ним относятся тромбозы, одышка, кашель, боли в груди и тахикардия. Эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой и дыхательной системами. Чтобы предотвратить данные риски, нужно своевременно их обнаружить, в этом и заключается основная задача диспансеризации, - рассказала первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

В Ноябрьской больнице участковые врачи начали приглашать пациентов на диспансеризацию одними из первых. Звонок от медиков уже получили порядка 500 человек. В Салехарде за первую неделю пригласили около 230 жителей, Новом Уренгое помогли записаться 55 ямальцам, а в Надыме - 110.

Всего углубленную диспансеризацию уже завершили около 500 жителей региона. Пройти обследование можно в поликлинике по месту прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис.