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Происшествия15 сентября 2021 11:00

Житель Муравленко получил срок за издевательства над женой

Он постоянно избивал супругу
Марина Прохорова
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Житель Муравленко получил срок за издевательства над женой

Житель Муравленко получил срок за издевательства над женой

Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко осудили местного жителя 1983 года рождения, который долгое время избивал свою жену. О происходящем стало известно в апреле прошлого года, именно тогда городская полиция занялась этим делом.

- В ходе проверки было установлено, что ранее судимый за аналогичное преступление мужчина в течение полутора месяцев во время ссор, возникающих на почве личных неприязненных отношений, наносил побои своей супруге. Согласно судебно-медицинскому заключению, гражданка получила множество телесных повреждений, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В связи с этим на злоумышленника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязание». А летом 2021 года в законную силу вступил приговор суда, согласно которому он приговорен к лишению свободы на 10 месяцев.