Таркосалинцы пожаловались главе города на подрядчиков, оставляющих мусор после ремонта

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

Жители Тарко-Сале все чаще жалуются на недобросовестных подрядчиков, которые оставляют мусор после ремонта теплосетей. Об этом горожане даже написали главе города Антону Колодину, а он в свою очередь пообещал разобраться с проблемой.

- Вопрос уборки строительного мусора находится на контроле профильного департамента. Филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» заключен контракт с МУП «Дорожно-строительное управление» на вывоз отходов, - прокомментировал Антон Колодин.

Также он добавил, что после очистки территорий управление городского хозяйства проведет работы по благоустройству. Они должны завершиться до 1 октября.