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Происшествия15 сентября 2021 10:18

Подросток из Нового Уренгоя украл у матери более 80 тысяч рублей

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору
Марина Прохорова
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Подросток из Нового Уренгоя украл у матери более 80 тысяч рублей

Подросток из Нового Уренгоя украл у матери более 80 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое завершилось расследование уголовного дела в отношении подростка, укравшего крупную сумму денег у своей матери. Он обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину).

- Было установлено что, 14 июня 2021 года молодой человек, имея доступ к банковскому счету, принадлежащему его матери, тайно перевел на свой виртуальный кошелек более 83 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.