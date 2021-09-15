Жительница Муравленко накупила вещей в Интернете у мошенников Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам женщины, она хотела купить одежду, но вместо этого лишилась денег.

- Было установлено, что потерпевшая нашла в социальной сети интернет-магазин по продаже одежды. Выбрав понравившийся товар, она оформила заказ, переведя продавцу около 6 тысяч рублей, после чего он перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась с заявлением в отделение полиции, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».