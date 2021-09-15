В Салехарде главный приз викторины «Уютный Ямал» установили на площади у «Геолога»

Фото: администрация Салехарда

В Салехард доставили главый приз викторины «Уютный Ямал» - автомобиль «Renault Logan». Сейчас он находится на площади у Центра культуры и спорта «Геолог».

Напоминаем, что викторина пройдет с 17 по 19 сентября. Участникам предлагается ответить на вопросы, посвященные Году талантов в ЯНАО. Победители смогут забрать Apple MacBook Pro, Apple iPhone 12, смарт-часы Apple Watch S6, телевизор, робот-пылесос, а также много других призов и сувениров.

Список победителей будет опубликован на сайте «Живем на Севере», в группах «Уютный Ямал» и «Северный ветер» в соцсети Вконтакте.

Центры проведения викторины:

- Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова;

- Обдорская гимназия, корпус по ул. Республики, д. 50 и корпус по ул. Губкина, д. 4а;

- Ледовый дворец;

- Средняя общеобразовательная школа №2;

- Центр культуры и спорта «Геолог»;

- Средняя общеобразовательная школа №3;

- Средняя общеобразовательная школа №4;

- МАУ «Салехардский центр молодежи»;

- Средняя общеобразовательная школа №6;

- Спортивная школа «Фаворит».