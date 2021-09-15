В Салехарде главный приз викторины «Уютный Ямал» установили на площади у «Геолога»

Фото: администрация Салехарда
В Салехард доставили главый приз викторины «Уютный Ямал» - автомобиль «Renault Logan». Сейчас он находится на площади у Центра культуры и спорта «Геолог».
Напоминаем, что викторина пройдет с 17 по 19 сентября. Участникам предлагается ответить на вопросы, посвященные Году талантов в ЯНАО. Победители смогут забрать Apple MacBook Pro, Apple iPhone 12, смарт-часы Apple Watch S6, телевизор, робот-пылесос, а также много других призов и сувениров.
Список победителей будет опубликован на сайте «Живем на Севере», в группах «Уютный Ямал» и «Северный ветер» в соцсети Вконтакте.
Центры проведения викторины:
- Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова;
- Обдорская гимназия, корпус по ул. Республики, д. 50 и корпус по ул. Губкина, д. 4а;
- Ледовый дворец;
- Средняя общеобразовательная школа №2;
- Центр культуры и спорта «Геолог»;
- Средняя общеобразовательная школа №3;
- Средняя общеобразовательная школа №4;
- МАУ «Салехардский центр молодежи»;
- Средняя общеобразовательная школа №6;
- Спортивная школа «Фаворит».