В Новом Уренгое благоустраивают пустырь в мкр. Дружба

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжается благоустройство пустыря за домом №2/9 в мкр. Дружба. Об этом местные жители напрямую попросили главу города Андрея Воронова.

На данный момент территория полностью выровнена, уложено щебеночное основание, устанавливаются бордюры, укладывается первый слой асфальта. Для автовладельцев предусмотрена парковка.

- Участок около детского сада «Княженика» станет небольшой прогулочной зоной. Здесь прокладывается тротуар и дорожки, затем будут установлены скамейки и урны, появится освещение, посеют газонную траву, - рассказали в городской администрации.

Отметим, что работы выполняют сотрудники АО «Уренгойская городская сервисная компания».