Житель Нового Уренгоя добивается в суде компенсации морального вреда за травму на работе Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя помогает сотруднику компании ООО «Бурэнерго», работающего электромонтером, получить компенсацию морального вреда за травму на производстве.

- Установлено, что мужчина получил во время работы тяжкие телесные повреждения. Причиной несчастного случая стало необеспечение безопасных условий труда, а также несоблюдение функциональных и должностных обязанностей заместителем начальника цеха и производителем работ, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим городской прокурор возбудил в отношении организации административное дело по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение требований охраны труда) и направил в суд иск о взыскании с предприятия компенсации морального вреда в размере 650 тысяч рублей.

На данный момент организация оплатила штраф в размере 30 тысяч рублей, а рассмотрение иска находится на контроле прокуратуры.