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Общество15 сентября 2021 7:26

Пуровская прокуратура обязала окружной департамент убрать незаконную свалку отходов

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
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Пуровская прокуратура обязала окружной департамент убрать незаконную свалку отходов

Пуровская прокуратура обязала окружной департамент убрать незаконную свалку отходов

Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская прокуратура обнаружила нарушения в работе областного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса. Речь идет об отходах производства в лесополосе, которые должны были убрать представители ведомства.

- В ходе надзорных мероприятий на лесном участке в Пуровском районе выявлена крупная несанкционированная свалка, состоящая из бытовых отходов и порубочных остатков. В связи с этим было направлено исковое заявление в суд с требованием убрать свалку, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В настоящий момент свалка частично ликвидирована, а лесной участок полностью очищен от бытовых отходов. До конца года порубочные остатки будут вывезены с территории. Окончательное исполнение решения суда контролируется прокуратурой.