Знаменитый фигурист Сергей Шахрай провел мастер-классы для юных спортсменов из Лабытнанги

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги приехал известный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Сергей Шахрай. В рамках визита он провел для воспитанников детской школы «Юность» различные мастер-классы.

- Уверена, полученный опыт со временем найдет отражение в счастливых глазах ребят, стоящих на пьедесталах с золотыми медалями, - поделилась глава города Марина Трескова.

Также она добавила, что за визит спортсмена стоит поблагодарить сотрудников окружного департамента по физической культуре и спорту.

Отметим, что Сергей Шахрай - советский фигурист и серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в парном катании. Он выступал вместе со своей партнершей Мариной Черкасовой. Их отработанные номера принесли немало побед в копилку нашей страны.