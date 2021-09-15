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Спорт15 сентября 2021 6:56

Знаменитый фигурист Сергей Шахрай провел мастер-классы для юных спортсменов из Лабытнанги

Ребята узнали много интересного
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги приехал известный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Сергей Шахрай. В рамках визита он провел для воспитанников детской школы «Юность» различные мастер-классы.

- Уверена, полученный опыт со временем найдет отражение в счастливых глазах ребят, стоящих на пьедесталах с золотыми медалями, - поделилась глава города Марина Трескова.

Также она добавила, что за визит спортсмена стоит поблагодарить сотрудников окружного департамента по физической культуре и спорту.

Отметим, что Сергей Шахрай - советский фигурист и серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в парном катании. Он выступал вместе со своей партнершей Мариной Черкасовой. Их отработанные номера принесли немало побед в копилку нашей страны.