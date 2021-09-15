В Салехарде может появиться экскурсионный тур по мерзлотнику под Обдорским острогом

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде продолжается работа по реконструкции лестницы и смотровой площадки у Обдорского острога. Напоминаем, что это одна из главных достопримечательностей окружной столицы, обладающая своей атмосферой.

По словам главы города Алексея Титовского, лестница не должна выбиваться из общей концепции этого места, именно поэтому ее собирают буквально вручную, уже на месте подбирая каждый элемент.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

- Вообще, мы планируем усилить туристическую привлекательность острога. Сделать это можно за счет мерзлотника, находящегося под ним, - рассказал градоначальник.

Отметим, что сам мерзлотник уже давно не функционирует, однако в прошлом году там провели исследования, а затем запустили научный проект по его восстановлению.