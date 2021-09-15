В Ноябрьске обновляют уличное освещение

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске продолжаются масштабные работы по улучшению уличного освещения. В этом году в городе появилось более 500 новых фонарей, в основном они располагаются на участках, где ремонтируют дороги, тротуары и благоустраивают общественные территории.

Так, современные светодиодные светильники теперь есть на улицах Советская, Высоцкого, Дружбы, 60 лет СССР и проспекте Мира. Обновлено освещение и на улице Ленина, в районе центральной аллеи. Также в микрорайонах появилась красивая подсветка на площадях.

- Еще несколько лет назад получал много обращений от ноябрян с просьбой решить вопросы освещения того или иного городского участка. Знаю все «темные» места. Постепенно решаем эту проблему, - рассказал глава города Алексей Романов.

Также он добавил, что модернизация уличного освещения - это не только красиво, но и экономично.