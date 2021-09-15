В Новом Уренгое стартовал детский турнир по волейболу на «Кубок губернатора ЯНАО»

Фото: Правительство ЯНАО

В Новом Уренгое стартовал Арктический детский международный турнир по волейболу на «Кубок губернатора ЯНАО». В этом году в нем участвую четыре команды юношей и девушек 2007-2008 годов рождения.

География спортсменов обширна: юношескими командами представлены Москва, Югра, республика Беларусь и, разумеется, Ямал. Команды девушек приедут из Калининграда, Новосибирска и Югры. Также участие примут и ямальские волейболистки.

Кстати, присутствовал на открытии турнира и губернатор Дмитрий Артюхов. По его словам, волейбол - это замечательная игра, которая очень популярна в северном краю.

Отметим, что это уже четвертый по счету турнир. Впервые он состоялся в сентябре 2017 года и с тех пор проходил ежегодно, исключением стал 2020 год, когда началась пандемия.