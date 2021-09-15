Коронавирус на Ямале. Последние новости на 15 сентября 2021 года: усиление мер безопасности перед выборами

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале все еще продолжается пандемия коронавируса. Несмотря на то, что количество заболевших перестало резко расти вверх, расслабляться и снимать антиковидные ограничения пока рано. Так, с начала сентября от COVID-19 скончались уже 34 человека, а за последние судки - один. Чтобы снизить число летальных исходов, власти призывают северян пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кстати, там же можно вакцинироваться и от гриппа.

Кроме того, в преддверии выборов в Салехарде протестировали на коронавирус всех непривитых членов участковой избирательной комиссии, поскольку к работе на участках будут допущены только те, кто сделали прививку или прошли тестирование. Всего в дни выборов на избирательных участках будут работать 209 членов УИК, из них 80 сдали тест, а остальные - вакцинировались.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 93 человека, из них 14 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 48 945 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 529 человек, из них 74 находятся в тяжелом состоянии, 26 - на аппаратах ИВЛ, 1 - скончался.

В России выявлено 7 176 085 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 194 249 летальных исходов, выздоровели 6 418 033 человека.