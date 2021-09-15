Погода на Ямале на 15 сентября: до +10 градусов

Погода на Ямале на 15 сентября. Фото: Вера Зенина

В среду, 15 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность и дождь. Днем +10, ночью +4. Ветер 7-10 м/с.

Надым: облачно и небольшой дождь. Днем +10, ночью +3. Ветер 2-5 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем +10, ночью +7. Ветер 3-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и дождь. Днем +9, ночью +2. Ветер 3-5 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +4. Ветер 3-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +2. Ветер 1-5 м/с.

Лабытнанги: облачно и небольшой дождь. Днем +10, ночью +4. Ветер 7-10 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.