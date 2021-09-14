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Общество14 сентября 2021 15:32

На въезде в Новый Порт установили стелу с названием села

Это одна из инициатив, выдвинутая в рамках проекта «Уютный Ямал»
Марина Прохорова
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Фото: администрация Ямальского района

Фото: администрация Ямальского района

На въезде в Новый Порт установили стелу с названием села. Отметим, что это одна из инициатив, выдвинутая в рамках проекта «Уютный Ямал». С предложением о создании знакового сооружения в прошлом году выступила местная жительница Валентина Окотэтто. Односельчане поддержали ее идею, и она стала одним из трех победителей конкурса.

Напоминаем, что в эти дни на Ямале идет голосование за инициативы, которые будут реализованы в следующем году. Для победы нужно набрать не менее 50 процентов голосов от числа зарегистрированных жителей. Именно от ямальцев зависит, какие идеи земляков будут воплощены в жизнь.

Поддержать авторов идей можно на портале «Живем на Севере».