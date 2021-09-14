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Происшествия14 сентября 2021 15:07

Жительница Ноябрьска отправилась гулять по магазинам с чужой банковской картой

Теперь на нее завели уголовное дело
Марина Прохорова
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Жительница Ноябрьска отправилась гулять по магазинам с чужой банковской картой

Жительница Ноябрьска отправилась гулять по магазинам с чужой банковской картой

Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Ноябрьска по горячим следам раскрыла кражу денег с банковского счета. Все началось с заявления местной жительницы о потере карты, при этом женщина сообщила, что некий человек уже успел расплатиться ею в магазине, купив продукты на 4 476 рублей.

- В кратчайшие сроки сотрудниками городского отдела уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Ею оказалась местная жительница 1986 года рождения, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также она обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета».