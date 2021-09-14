В Салехарде продолжается ремонт улиц Почтовая и Маяковского

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В его рамках в городе ремонтируют две улицы: Маяковского и Почтовая.

На данный момент на улице Маяковского продолжается укладка нового дорожного полотна и работы по устройству водоотвода. Далее работники нанесут дорожную разметку и установят новые ограждения. Также ведутся работы по асфальтированию заездов в районе улицы.

Отметим, что в этом году на улице Маяковского будет отремонтирован 1 километр 790 метров дороги.

Также ведется ремонт на улице Почтовая. Сейчас там выполняются работы по укладке нового дорожного полотна - 460 метров. Ранее специалисты уже завершили ремонт тротуаров, установили ограждения, нанесли разметку и посеяли траву вдоль проезжей части.