В Вынгапуровском появился долгожданный врач-хирург

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В поликлинике мкр. Вынгапуровский (отдаленный район Ноябрьска) появился долгожданный врач-хирург. Раньше жителям приходилось ездить за помощью специалиста в город, но теперь эта проблема решена.

Толеген Берикович приехал на Ямал из Новосибирска, там он в 2018 году окончил государственную медицинскую академию, а в 2020 году - ординатуру.

- Я ехал сюда по приглашению коллег и вижу, что во мне действительно нуждаются. Работы много, но это радует, ведь мне, как молодому специалисту, интересно все, это хороший опыт. А программы поддержки, действующие в округе, являются приятным бонусом к любимой работе, - поделился доктор.

Напоминаем, что благодаря мерам поддержки, реализуемым на Ямале, доктор получит северную надбавку в размере 80 процентов с первого дня работы и служебное жилье в микрорайоне.