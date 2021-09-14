В Салехарде стартовали соревнования «Юный спасатель»

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Салехард уже в шестой раз принимает соревнования «Юный спасатель», в котором участвуют команды со всего Ямала. В этом году показать себя решили ребята из Приуральского, Шурышкарского и Надымского районов, а также Лабытнанги и Салехарда.

- Одно из важнейших направлений департамента гражданской защиты - работа с подрастающим поколением. При помощи таких соревнований мы обучаем юношей и девушек действиям в экстремальных ситуациях, - рассказал заместитель начальника управление противопожарной и спасательной деятельности Зинур Шарыпов.

Команды будут соревноваться в следующих дисциплинах: поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера, комбинированная пожарная эстафета, кросс в один километр и поисково-спасательные работы в природной среде.

Отметим, что все этапы соревнования соответствуют возрастным особенностям детей (14 - 16 лет), а также их уровню подготовки в рамках школьной программы по ОБЖ и физкультуре