Юных тазовчан приглашают на развивающие занятия по различным направлениям

Фото: администрация Тазовского района

Тазовский Дом творчества приглашает юных жителей на обучение по различным направлениям. Всего подготовлено более 40 научных, технических, спортивных и художественных объединений.

Малышей от 4 лет ждут логопедические занятия, подготовка к школе, а также уроки лепки, рисования и конструирования.

Для школьников младших классов откроется увлекательный мир литературы, автомоделирования и робототехники, а самые творческие ребята узнают секреты «Самоделкина» и научатся вязанию и макраме.

Ребята постарше освоят геоквантум, IT-технологии, 3D-моделирование и управление мототранспортом, а будущие выпускники школ смогут присоединиться к движению добровольцев или прокачать свои «бизнес»-знания.

А еще все желающие могут посещать уроки танцев и сольного пения.

Узнать подробнее от творческих объединениях можно по телефону: 2-05-58.