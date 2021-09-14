Юных тазовчан приглашают на развивающие занятия по различным направлениям

Фото: администрация Тазовского района
Тазовский Дом творчества приглашает юных жителей на обучение по различным направлениям. Всего подготовлено более 40 научных, технических, спортивных и художественных объединений.
Малышей от 4 лет ждут логопедические занятия, подготовка к школе, а также уроки лепки, рисования и конструирования.
Для школьников младших классов откроется увлекательный мир литературы, автомоделирования и робототехники, а самые творческие ребята узнают секреты «Самоделкина» и научатся вязанию и макраме.
Ребята постарше освоят геоквантум, IT-технологии, 3D-моделирование и управление мототранспортом, а будущие выпускники школ смогут присоединиться к движению добровольцев или прокачать свои «бизнес»-знания.
А еще все желающие могут посещать уроки танцев и сольного пения.
Узнать подробнее от творческих объединениях можно по телефону: 2-05-58.