Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 сентября 2021 года увеличилось на 93 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 93 человека. С начала периода количество заболевших достигло 48 945.

Из общего числа болеющих 529 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 74 из них - в тяжелом состоянии, 26 - находится на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 651 человек.

Также за сутки выявлено 14 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 278. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 79 заражений COVID-19, за весь период - 41 667.

Выздоровели за последние сутки 112 человек, с начала пандемии - 47 123.

За последние сутки в России выявлено 17 837 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 148 (6,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 176 085 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 15 907 человек, с начала пандемии - 6 418 033. Также за сутки зафиксирован 781 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 194 249 человек.