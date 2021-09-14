На Ямале появятся метеостанции, позволяющие следить за состоянием региональных дорог

Фото: Правительство ЯНАО

На региональных трассах Ямала установят пять новых комплексных постов дорожного контроля. Станции появятся на участках Салехард - Надым, ж/д станция Ныда - Пангоды и Коротчаево - Новый Уренгой. Отметим, что два таких устройства уже были установлены на дороге Салехард - Аэропорт и на подъезде к селу Аксарка в 2019 году.

Устройство представляет собой комплекс, состоящий из видеосистемы и набора встроенных в дорожное полотно датчиков. С их помощью можно рассчитать неблагоприятные погодные и дорожные условия: скорость и направление ветра, интенсивность и тип осадков, температуру и влажность. Кроме того, устройство позволяет определить динамику их изменения, а также сделать прогноз.

- Благодаря данным, получаемым с метеостанции, дорожные службы своевременно производят очистку дороги от осадков или обработку дорожного покрытия, - рассказал начальник отдела технического надзора за содержанием и ремонтом автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.

Уже к концу осени метеостанции будут введены в эксплуатацию.