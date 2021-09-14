В Ноябрьске открылся центр когнитивного развития для дошкольников

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске на базе Детской библиотеки открылся центр когнитивного развития «Горизонт». В нем опытные педагоги проводят занятия для детей дошкольного возраста, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.

Наставники помогут ребятам развить интеллектуальные, познавательные и творческие способности, а также мелкую моторику рук и сенсорику. Для этого были закуплены специальные бизиборды, доски Сегена, логических блоки Дьенеша и мозаика.

- Интерактивные разноформатные занятия проводятся в малых группах по 5-8 человек. Присутствие родителей приветствуется. Их обучат работе по данным развивающим методикам. Многие навыки после этого успешно можно будет нарабатывать дома, - рассказали в городской администрации.

Добавим, что проект реализуют в рамках окружной госпрограммы «Основные направления развития культуры».