В Салехарде задержали приезжего мужчину с крупной партией наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде задержали 27-летнего жителя Иркутской области, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Мужчину арестовали 8 сентября, при себе у него обнаружили запрещенное вещество в крупном размере.

- По данным следствия, обвиняемый специально приехал на Ямал, чтоб подзаработать денег незаконным способом, а позже стало известно, что мужчина уже был судим за совершение особо тяжкого преступления в этой сфере, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.