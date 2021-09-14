В Губкинском во время разгрузки автомобиля погиб пожилой работник предприятия Фото: Ольга Крыльцова

В Губкинском завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, по вине которого погиб его коллега. По данным следствия, происшествие случилось 26 апреля на территории промышленной базы коммерческого предприятия.

В тот день обвиняемый и погибший занимались разгрузкой автомобиля с помощью крана-манипулятора.

- Не убедившись, что стропальщик покинул опасную зону выгрузки и приступил к подъему емкости горюче-смазочных материалов, обвиняемый (машинист крана-манипулятора) нарушил правил безопасности, из-за чего груз упал на рабочего, находящегося рядом с полуприцепом автомобиля, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В итоге 58-летний мужчина скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.