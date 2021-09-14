Участники акции «Уютный Ямал» могут выиграть машины и гаджеты

Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ямала старше 18 лет могут принять участие в викторине «Уютный Ямал». Для этого необходимо с 17 по 19 сентября подойти с паспортом в один из центров проведения мероприятия и ответить на восемь вопросов в бланке. Если все ответы окажутся правильными, то участник переходит во второй этап.

Также заполнить бланк можно и в электронном виде на портале «Живем на Севере». Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, проверить правильность заполнения личных данных и дать согласие на их обработку.

Фото: администрация Ноябрьска

Если по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности и другие) граждане не смогут прийти в центр проведения викторины, волонтеры привезут бланк домой. Для этого необходимо, не позднее 19 сентября, подать заявку на сайте «Живем на Севере». Данная возможность на ресурсе появится в ближайшее время.

Участники викторины могут стать обладателями автомобилей Renault LOGAN, Apple MacBook, Apple iPhone 12, смарт-часов Apple Watch S6, телевизора, робота-пылесоса и других подарков.