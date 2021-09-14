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Общество14 сентября 2021 8:33

В Катравоже владелец пса выплатит семье пострадавшей от укуса девочки 50 тысяч рублей

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
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В Катравоже владелец пса выплатит семье пострадавшей от укуса девочки 50 тысяч рублей

В Катравоже владелец пса выплатит семье пострадавшей от укуса девочки 50 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В прокуратуру Приуральского района обратилась местная жительница, дочь которой пострадала от нападения собаки. Женщина просила помочь защитить права ребенка, взыскав с владельца пса компенсацию морального вреда.

- Установлено, что собака напала на ребенка в апреле 2021 года в селе Катравож. Девочка получила телесные повреждения в виде укушенных ран головы и лица, а также испытала физические и нравственные страдания, - рассказали в ведомстве.

Чтобы соблюсти права ребенка, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца пса компенсации морального вреда.

В итоге суд встал на сторону пострадавших, обязав хозяина собаки выплатить 50 тысяч рублей.