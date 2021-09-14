В Катравоже владелец пса выплатит семье пострадавшей от укуса девочки 50 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В прокуратуру Приуральского района обратилась местная жительница, дочь которой пострадала от нападения собаки. Женщина просила помочь защитить права ребенка, взыскав с владельца пса компенсацию морального вреда.

- Установлено, что собака напала на ребенка в апреле 2021 года в селе Катравож. Девочка получила телесные повреждения в виде укушенных ран головы и лица, а также испытала физические и нравственные страдания, - рассказали в ведомстве.

Чтобы соблюсти права ребенка, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца пса компенсации морального вреда.

В итоге суд встал на сторону пострадавших, обязав хозяина собаки выплатить 50 тысяч рублей.