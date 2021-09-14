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Общество14 сентября 2021 7:59

Салехардских «муксунов» вернули на прежнее место после реконструкции

Они занимают центральную часть в сквере у здания «Сияние Севера»
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде завершается благоустройство сквера у здания «Сияние Севера». Сейчас там установлена светящаяся конструкция с одноименным названием, которая, как нельзя лучше, воспроизводит небесные переливы природного явления.

По словам главы города Алексея Титовского, ее конструкция состоит из металла и переливается бликами на солнце, а в темное время она светится благодаря декоративной подсветке.

В ближайшее время в сквере должны установить лавочки, после чего благоустройство любимого многими горожанами места будет завершено.

Кстати, знаменитые «муксуны», за судьбу которых переживали все салехардцы, вернулись на прежнее место после реставрации. А для более гармоничной композиции в компанию к ним добавилась третья рыба.