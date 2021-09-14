В Шурышкарах оборудовали пешеходные переходы через ямы

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

На Ямале продолжается реализация программы инициативного бюджетирования. Так, в ее рамках, в Шурышкарах воплотили в жизнь идею жителей по обустройству пешеходных переходов.

- На 150 тысяч рублей, выделенных в рамках проекта «Бюджетная инициатива граждан», возвели два деревянных мостика. Один из них протяженностью 12 метров, другой - девять с половиной, - рассказал глава Шурышкарского района Олег Попов.

Также он сообщил, что поселение имеет хорошую практику по реализации идей неравнодушных жителей. Например, в прошлом году на стене трехэтажного жилого дома появился мурал с национальными мотивами.

- Именно жители поселений, как это часто бывает, предлагают самые актуальные и насущные идеи. А их реализация помогает нашим селам развиваться и делает их комфортнее, - добавил глава района.