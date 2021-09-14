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Общество14 сентября 2021 7:01

Ямальцы смогут потратить региональный маткапитал на покупку деревянного частного дома

Сейчас проект закона проходит необходимые процедуры согласования
Марина Прохорова
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Ямальцы смогут потратить региональный маткапитал на покупку деревянного частного дома

Ямальцы смогут потратить региональный маткапитал на покупку деревянного частного дома

Фото: Ольга Крыльцова

В скором времени жители Ямала смогут потратить средства регионального маткапитала на покупку деревянного частного дома. Решение об этом принял глава округа Дмитрий Артюхов в ходе поездки по Ямалу. Сейчас проект закона проходит необходимые процедуры согласования, а в октябре документ будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание ЯНАО.

Инициаторами нововведений стали сами ямальцы, которые неоднократно обращались с подобным предложением в ведомство. В августе на встрече с жителями Нового Уренгоя к Дмитрию Артюхову обратился многодетный отец с просьбой разрешить направлять средства маткапитала на приобретение частного дома в деревянном исполнении.

- Коллеги, которые занимаются этим вопросом, меня слышат. Считаю, что мы должны его доработать. Но изменения должны коснуться только индивидуальных деревянных домов в добротном исполнении. Направить средства на ветхие многоквартирники по-прежнему будет нельзя. Деревянный Ямал должен остаться в прошлом, - сказал губернатор.

Напоминаем, что сейчас средства можно направить только на приобретение жилья в капитальном исполнении, строительство капитального или деревянного дома на Ямале, а также на оплату медицинских услуг для всех членов семьи как в России, так и за ее пределами.