В Приуральском районе иномарка опрокинулась в кювет

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 13 сентября на территории Приуральского района.

- Около 5:00 утра водитель автомобиля «Volkswagen», находясь на 1 315 километре автодороги Сургут - Салехард, не справился с управлением и съехал в кювет с дальнейшим опрокидыванием, - добавили в ведомстве.

В результате ДТП мужчину доставили в больницу.

Добавим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 16 аварий, а с начала года - 3 300, в которых 19 человек погибли и 194 получили травмы, в том числе 18 детей.