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Общество14 сентября 2021 6:20

В Салехарде членов участковой избирательной комиссии проверили на коронавирус

Тестирование прошли те, кто не вакцинировался
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде члены участковой избирательной комиссии, не привитые от коронавируса, прошли тестирование на наличие инфекции.

По словам председателя территориальной избирательной комиссии Ивана Сыркова, к работе на участках будут допущены только те, кто сделали прививку или прошли тестирование.

Всего в дни выборов на избирательных участках будут работать 209 членов УИК, из них 80 сдали тест, а остальные - вакцинировались.

Напоминаем, что выборы депутатов Государственной Думы РФ и Тюменской областной Думы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Узнать, где находится участок для голосования по месту регистрации, можно по ссылке.