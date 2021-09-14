В Салехарде членов участковой избирательной комиссии проверили на коронавирус

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде члены участковой избирательной комиссии, не привитые от коронавируса, прошли тестирование на наличие инфекции.

По словам председателя территориальной избирательной комиссии Ивана Сыркова, к работе на участках будут допущены только те, кто сделали прививку или прошли тестирование.

Всего в дни выборов на избирательных участках будут работать 209 членов УИК, из них 80 сдали тест, а остальные - вакцинировались.

Напоминаем, что выборы депутатов Государственной Думы РФ и Тюменской областной Думы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Узнать, где находится участок для голосования по месту регистрации, можно по ссылке.