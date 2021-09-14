На Ямале подвели итоги акции «Трезвость - норма жизни»

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале завершилась акция «Трезвость - норма жизни». В ее рамках было проведено множество различных мероприятии, рассказывающих о вреде алкоголя.

В Салехарде специалисты центра здоровья, психоневрологического диспансера и волонтеры-медики Красного Креста посетили студентов Ямальского медицинского колледжа. Они рассказали будущим коллегам, в чем опасность алкоголя и других психоактивных веществ.

Затем просветительская работа продолжилась в педагогических коллективах школ и колледжей в ходе «Антинаркотического марафона». Также лекции на предприятиях были организованы и в Ноябрьске.

Жители Муравленко участвовали в спортивных мероприятиях и конкурсах, прошли туристический маршрут, приготовили блюдо у костра, организовали поисковые работы и показали навыки ориентирования.

Новый Уренгой «ударил по алкоголю» автопробегом, а после многие отправились на военно-спортивную игру «Зарница», организованную молодежным ресурсным центром совместно с военно-патриотическим центром «Вымпел-Ямал». Здесь у жителей была возможность посетить уголок здоровья. Желающие смогли узнать свой ВИЧ-статус, определить уровень стрессоустойчивости, измерить артериальное давление и пройти экспресс тестирование на уровень сахара в крови.

Жителям Лабытнанги медики не только рассказывали о вреде алкоголя, но и приглашали поддержать свое здоровье, привившись от гриппа в мобильном пункте.

В Надыме специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с работниками Дома молодежи организовали квест для ребят. Также надымчане приняли участие в массовом спортивном забеге, где состязались в скорости на лыжероллерах, самокатах и роликах, а также отточили технику бега и скандинавской ходьбы. Профилактическая работа продолжилась на игровых площадках городского фестиваля детской безопасности «PRO_безопасность».

Для тех, кто целенаправленно искал способ отказаться от пагубного пристрастия, в Салехарде, Муравленко, Ноябрьске, Надыме и Новом Уренгое врачи-наркологи и медицинские психологи провели анонимные консультации. В столице региона ямальцам даже не нужно было приходить в медорганизацию - медики организовали работу в центре национальных культур.