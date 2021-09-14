Погода на Ямале на 14 сентября: дожди продолжаются

Погода на Ямале на 14 сентября. Фото: Вера Зенина

Во вторник, 14 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +5. Ветер 5-8 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +6. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +5. Ветер 5-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +6. Ветер 3-5 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +10, ночью +6. Ветер 4-10 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +10, ночью +6. Ветер 3-7 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +6. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +5. Ветер 5-11 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.