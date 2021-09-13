На Ямале началась вакцинация детей от гриппа в школах и детсадах

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале началась вакцинация детей от гриппа в школах и детских садах. Напоминаем, что сначала прививку сделали учителя и сотрудники образовательных учреждений.

На данный момент прививочная кампания стартовала в 128 школах и 170 детских садах, в ней приняли участие уже более восьми тысяч ребят. Накануне медицинские работники Надымской больницы сделали прививки от гриппа воспитанникам детского сада «Газовичок» и средней школы №6.

- Дети, посещающие школы и детсады, постоянно находятся в коллективе, где риск распространения инфекции гораздо выше. Вирусы они приносят в семью, где их ежедневно окружают братья, сестры, бабушки и дедушки. Вакцинация от гриппа маленьких ямальцев прервет цепочку массового распространения болезни, - рассказала заведующая детской поликлиникой Надымской больницы Светлана Бородина.

На данный момент в Надымском районе уже привито более 300 учащихся и 140 дошкольников. Всего на Ямале до конца года медики планируют привить порядка 110 тысяч детей.

Для вакцинации маленьких ямальцев, а также беременных женщин в регион доставлена вакцина «Ультрикс Квадри». Она разработана с учетом штаммов, циркулирующих в этом сезоне.