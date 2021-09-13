В Ноябрьске осудят женщину, зарезавшую сожителя в пьяном угаре Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске будут судить 42-летнюю местную жительницу, которая зарезала своего сожителя. По данным следствия, преступление произошло 4 июля в одном из домов по ул. Магистральная.

- В ходе конфликта с сожителем женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла мужчине удар ножом в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного ранения, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас обвиняемая находится под стражей, где дожидается судебного заседания. У следствия собрано достаточно доказательств ее вины.