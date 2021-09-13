Жители Тарко-Сале выбирают, какой ледовый городок украсит город зимой

Фото: администрация Пуровского района

Жители Тарко-Сале выбирают, какой ледовый городок украсит зимой площадь культурно-спортивного комплекса «Геолог».

На выбор горожанам представлено три дизайн-проекта. Тематика одного из них посвящена грядущему юбилею Пуровского района, второго - народному искусству и культурному наследию, а тема третьего - сказочная страна.

Проголосовать может любой желающий на сайте администрации Пуровского района в разделе «Опросы». Выразить свое мнение можно до 22 сентября. Затем голосование будет завершено.

Далее профильные специалисты начнут трудиться над проектом, который наберет наибольшее количество голосов.