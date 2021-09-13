На Ямале планируют расширить производство молока Фото: pixabay.com

На Ямале определили победителей грантов от губернатора в сфере АПК. По итогам конкурса были отобраны три проекта, которые получат поддержку из окружного бюджета - 15 млн. рублей. Их можно потратить на модернизацию производства, расширение ассортимента продукции и создание рабочих мест.

Благодаря гранту на Ямале впервые будет опробована система гидропонного выращивания зеленого корма, которой займется животноводческая ферма ООО «ВАА-Агро». Это позволит круглогодичного обеспечить молочное стадо зелеными кормами, что будут способствовать развитию молочной отрасли в округе.

Еще один из победителей - СПК «Тазовский», который займется переработкой мяса северного оленя. Средства гранта будут направлены на приобретение модульного цеха по выпуску мясных полуфабрикатов и готовой мясной продукции.

А индивидуальный предприниматель из Нового Уренгоя Сергей Деркач представил проект по организации цехов по переработке рыбной продукции. В рамках проекта предприниматель планирует расширить имеющееся производство, увеличив объемы производства до 100 тонн в год.

Все проекты ориентированы на повышение рентабельности предприятий и соответствуют стратегическому направлению развития агропромышленного комплекса округа.

Профильное ведомство заключит с получателями гранта соглашения, а затем будет контролировать исполнение ими обязательств по расходованию средств и результаты выполнения проектов.