Прокуратура Салехарда помогла пенсионеру получить компенсацию за проезд к месту отдыха Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда помогла местному жителю получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. С просьбой об этом пенсионер сам обратился к сотрудникам ведомства.

- Установлено, что мужчина обратился в пенсионный фонд с заявлением о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха в Симферополь и обратно. Однако мужчине было отказано в компенсации проезда по маршруту Салехард-Тюмень-Симферополь-Тюмень, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с Управления ПФР в Салехарде и Приуральском районе денежных средств в размере более 19 тысяч рублей, затраченных на проезд.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора, обязав фонд выплатить мужчине деньги. На данный момент салехардец уже получил компенсацию.