Житель Сеяхи впервые вырастил на севере Ямала овощи и зелень

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

Житель Сеяхи Михаил Окотэтто смог вырастить в своей теплице огурцы, помидоры, салаты и зелень, что случилось на севере Ямала впервые. Стоит отметить, что при этом у мужчины нет агрономического образования.

Теплицу площадью около 10 квадратных метров он построил весной, для чего привез из Салехарда стройматериалы, плодородную почву и удобрения.

В планах энтузиаста в следующем году поставить вторую теплицу и поэкспериментировать с выращиванием клубники и других садовых культур. Кроме того, на открытом грунте посреди арктической тундры Михаил собирается попробовать посадить картофель и заняться разведением сибирских кедров и сосен.

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

Ученые Научного центра изучения Арктики оказывают новоявленному земледельцу различную помощь и помогают с подбором культур, почв и удобрений.

- Это прорыв в полярном земледелии. Не имея специального образования в области агрономии, Михаил Окотэтто впервые на широте Сеяхи вырастил овощные культуры, - рассказал научный сотрудник сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики, кандидат биологических наук Евгения Моргун.

Своими агрономическими достижениями Михаил Окотэтто поделился с ямальскими и петербургскими учеными во время их поездки в Сеяху. Позже они также исследовали залежные и действующие агроценозы в Салехарде, Лабытнанги и Приуральском районе, после чего пришли к выводу, что почвы там имеют хороший плодородный слой, который рекомендуется использовать как земли сельхозназначения.