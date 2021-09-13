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Происшествия13 сентября 2021 10:00

Ревнивый салехардец едва не убил друга во дворе дома

Мужчина нанес сопернику несколько ударов ножом
Марина Прохорова
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Житель Салехарда едва не убил друга из-за ревности

Житель Салехарда едва не убил друга из-за ревности

Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство. По данным следствия, преступление произошло 11 сентября около 5:00 утра.

- Было установлено, что мужчина, находясь во дворе дома по ул. Патрикеева, нанес своему знакомому не менее четырех ударов ножом в жизненно-важные органы. Причиной этого стала банальная ревность, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В итоге потерпевшему удалось скрыться, а вовремя оказанная медицинская помощь спасла ему жизнь.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.