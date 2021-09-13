В Тазовском устанавливают новое ограждение вокруг сквера Молодоженов

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В Тазовском районе завершается сезон благоустройства. Сейчас в райцентре доделывают тротуары и бордюры на обновленных дорогах.

Вокруг сквера Молодоженов приступили к установке декоративного ограждения, позже там установят малые архитектурные формы. Кроме того, планируется дополнить площадку по ул. Калинина, чтобы взрослым и детям было комфортнее и интереснее проводить там время.

Началась работа по реконструкции сквера Авиаторов. Рабочие провели демонтаж стеллы, ограждения и уличного освещения. Окончание запланировано на следующий год.

Также закончилось устройство площадки для выгула домашних животных, реализованная в рамках проекта «Уютный Ямал».