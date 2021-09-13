Прокуратура Нового Уренгоя помогла взыскать с работодателя почти 9 млн. на зарплату сотрудникам Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя помогла работникам ООО «Опттрейд» получить задолженность по зарплате.

- Установлено, что организация не в полном объеме выплатила заработную плату за май и июнь 2021 года 136 работникам . В итоге задолженность составила более 8,9 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Чтобы восстановить трудовые права граждан, прокурор внес руководителю организации представление, а также возбудил в отношении него и юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

На данный момент задолженность перед работниками полностью погашена, также им выплачена соответствующая компенсация.