Новоуренгойские медики с успехом выхаживают недоношенных детей

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Новоуренгойской ЦГБ сейчас проходят лечение 22 ребенка, шестеро из которых родились раньше срока.

По словам врачей, это самая сложная категория пациентов. Хрупкий детский организм берегут от яркого света, перепадов температуры и громких звуков - в отделении не принято громко смеяться и разговаривать.

Также в отделение поступают дети с самыми разными заболеваниями: инфекционными, пороками развития, внутриутробной гипоксией и неонатальной желтухой. Работать с такими пациентами могут только медсестры, прошедшие обучение по курсу «Уход за новорожденным» и владеющие навыками неотложной доврачебной помощи.

Самый маленький пациент отделения родился весом 720 граммов, а самый ранний - в 25 недель.

- Эти дети - борцы с первых дней жизни. Стать сильными и здоровыми им помогает медицинский персонал. У нас работают самые опытные и искусные сотрудники, они находят общий язык с теми, кто еще даже не умеет разговаривать, и проводят сверхсложные манипуляции, требующие не только профессионального мастерства, но и трепетного отношения к тем, кто только начинает жить, - отметили в медучреждении.