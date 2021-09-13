Спорткомплекс в Яр-Сале работал с нарушениями закона

Фото: прокуратура ЯНАО

Прокуратура Ямальского района добилась устранения нарушения в деятельности спорткомплекса «Арктика». Оказалось, что у входа в учреждение нет металлоискателей и турникета, а это не соответствует закону об антитеррористической защищенности.

В связи с этим директору МБУ ФСЦ «Лидер» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого все нарушения устранены. Кроме того, была модернизирована система видеонаблюдения.

Чтобы проверить фактическое устранение нарушений, и. о. прокурора района Артем Гордин лично осмотрел новое оборудование и убедился в его исправности.