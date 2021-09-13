В Новом Уренгое облагородят заброшенный пруд

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал, какие работы ожидаются в городе в ближайшие годы. Речь идет о территории между микрорайоном Южка и детским садом «Винклюзия», где сейчас ведется строительство межквартальных проездов.

Также в этом году там планируется перенос сетей, а на следующий - сделать удобные подъездные пути к детсаду и облагородить заброшенный пруд, находящийся в лесополосе.

Кроме того, планируется обустроить ул. Индустриальная (от Виадука до ул. Петуха), организовав двухполосное движение. Там предусмотрены пешеходные тротуары, парковки и уличное освещение.