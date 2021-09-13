Волонтеры Шурышкарского района приняли участи в слете «Добро по-ямальски»

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе прошел второй слет волонтеров «Добро по-ямальски». К видеоконференции подключились неравнодушные и добрые сердцем ребята из всех поселений муниципалитета.

Они успели пообщаться с региональным координатором объединения «Волонтеры Победы» Бэлей Ринчиновой, поиграть в интеллектуальную игру «Хрустальный стерх» и презентовать свои социально-значимые проекты.

Лучшим комиссия признала проект овгортчан по изготовлению фруктово-конфетных букетов в подарок Детям войны. Идея стала обладателем поддержки в 20 тысяч рублей. Сразу появилась задумка реализовать ее не только в Овгорте, но и на весь район в День пожилого человека.

Планировались и добрые дела: субботники и уборки территорий мемориалов погибшим в Великую Отечественную войну, но помешал проливной дождь. Как только выглянет солнце, задуманное будет исполнено.