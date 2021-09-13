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Спорт13 сентября 2021 6:05

В Салехарде прошли соревнования «Закаленные Севером»

В нем приняли участие 65 человек
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде сразу 65 смельчаков решились покорить полосу препятствий «Закаленные Севером». Отметим, что соревнование приурочено ко дню физической культуры и спорта на Ямале и проводится второй год подряд.

Кстати, не остался в стороне и глава города Алексей Титовский. Он успешно преодолел все препятствия и поделился впечатлением.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

- В этот раз решил присоединиться к участникам. Трасса отличная! Лабиринт, забор с наклонной доской, бег по покрышкам, колючая проволока - эти и другие препятствия были на полосе, - рассказал градоначальник.

Добавим, что в соревнованиях приняли участие как любители, так и профессионалы.