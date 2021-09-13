Погода на Ямале на 13 сентября: снова дожди

Погода на Ямале на 13 сентября Фото: Вера Зенина

В понедельник, 13 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 7-12 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +6. Ветер 4-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +10, ночью +4. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и дождь. Днем +9, ночью +2. Ветер 5-8 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +6. Ветер 3-6 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и дождь. Днем +10, ночью +4. Ветер 2-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 6-10 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +6. Ветер 3-6 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.